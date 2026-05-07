Cetveldeki boşluğun gerçek nedeni: Bakın neden bırakılmış

Okul ve ofis malzemesi olan cetvellerdeki küçük bir detay yıllardır çoğu kişinin dikkatinden kaçıyordu.

Cetvelin başlangıcında, yani "0" rakamından önce bırakılan boşluğun neden olduğu sonunda ortaya çıktı.

İlk bakışta tasarım tercihi gibi görünen bu bölümün aslında amacı başka çıktı.

Sosyal medyada yeniden gündem olan detay, birçok kişiyi şaşkına çevirdi.

İŞTE AMACI

Cetvellerde "0" işaretinden önce bırakılan küçük boşluğun temel nedeni, daha doğru ölçüm yapılmasını sağlamaktır. Çünkü cetvelin en uç kısmı zamanla aşınabilir, kırılabilir veya üretim sırasında tam düz olmayabilir.

Eğer ölçüm doğrudan cetvelin kenarından başlasaydı, oluşabilecek küçük deformasyonlar tüm ölçümü hatalı hale getirebilirdi.

Bu yüzden üreticiler, ölçüm başlangıcını fiziksel kenardan biraz içeriye alır ve sıfır noktasını burada konumlandırır.