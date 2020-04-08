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Cevdet Balıkçı, vefat etti

Yeşilçam’ın kötü adamlarından Cevdet Balıkçı, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi |
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Cevdet Balıkçı, vefat etti

230'dan fazla filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 79 yaşındaki Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti.

Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ olarak ünlenen Onur Akay verdi.

SESSİZ SEDASIZ GÖMÜLDÜ

Akay, “Onu hep mafya babalarının adamı rollerinde izlemiştik. Yeşilçam’ın efsane olmuş kötü adamlarından 79 yaşındaki emektar oyuncularımızdan Cevdet Balıkçı’yı, maalesef dün kaybettik ve maalesef aynı gün corona virüsü nedeniyle sessiz sedasız defnedildi" yazdı.

Oyuncu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

Cevdet Balıkçı, vefat etti

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