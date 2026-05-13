Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek Başbakanı Borjana Kristo ile bir araya geldi

Türkiye’nin Balkanlar’daki diplomatik ilişkileri daha da güçleniyor...



Yüzyılları aşan kardeşlik ve dostluk bağlarının bulunduğu Bosna-Hersek ile yakın bağlar korunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosna-Hersek Başbakanı Sayın Borjana Kristo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiğini belirterek önemli mesajlar verdi.

''İLİŞKİLERİMİZ ORTAKLIK VE KARDEŞLİK HUKUKUNA DAYANMAKTADIR''

Cevdet Yılmaz, “Bosna-Hersek’le ilişkilerimiz diplomatik bağların ötesinde; tarihi ve kültürel bir ortaklık ve kardeşlik hukukuna dayanmaktadır.

Türkiye olarak Bosna-Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz.

''ORTAK AKILDAN YANA HER ÇÖZÜMÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Uluslararası toplum nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm temaslarımızda da bu hassasiyetimizi dile getirmeye devam ediyoruz.

Dost ve kardeş Bosna-Hersek’in barış, istikrar ve refahı için dayanışma içinde olmaya ve diyalog ve ortak akıldan yana olan her çözümü desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.