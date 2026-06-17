Cevdet Yılmaz: İnşaat sektörüne büyük görev düşüyor

"İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği Ankara'da başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından başkentte bir otelde düzenlenen, "İnşaat Zirvesi Türkiye" programında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün ekonominin büyüme ve kalkınma sürecinde önemli, özel bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi 2002-2025 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,3 oranında büyürken, inşaat sektörünün yüzde 6,8 büyüdüğünü, geçen yıl ekonomi yüzde 3,6 oranında büyürken sektörün yüzde 10,8'lik performansı gösterdiğini bildirdi.

"SEKTÖRDE DOĞRUDAN İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISININ 2,2 MİLYONUN ÜZERİNE ULAŞTI"

Bu yılın ilk çeyreğinde de büyümesini sürdüren sektörün, ivmesini korumaya devam ettiğini, sektörde doğrudan istihdam edilen kişi sayısının 2,2 milyonun üzerine ulaştığını aktaran Yılmaz, "Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 138 ülkede toplam 563 milyar dolara yakın proje üstlenmiş durumda, dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları sıralamasında firma sayısı bakımından Çin’den sonra ikinci konumdayız. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firması yer alıyor, bu küresel düzeyde ulaştığımız seviyeyi çok açık bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

Yılmaz, yapı malzemeleri sektörünün geçen yıl 35,5 milyar dolara ulaşan ihracatıyla, ülkenin dış ticaret performansına önemli katkılar sunduğunu, toplam mal ihracatının yaklaşık yüzde 13'ünü gerçekleştiren sektörün üretim kapasitesi, pazar çeşitliliği ve yüksek katma değerli yapısıyla küresel pazarlardaki konumunu güçlendirdiğini kaydetti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR TERCİH DEĞİL, YAŞAM KURTARAN BİR ZORUNLULUK"

Cevdet Yılmaz, inşaat sektöründe de bir dönüşüm yaşandığını, özellikle dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelerin, yapay zeka başta olmak üzere yeni yatay teknolojilerin inşaat sektörünü derinden etkilediğini aktardı.

Türkiye olarak dijital ve yeşil dönüşümü kalkınma stratejilerinin merkezine aldıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnşaat ve yapı ekosistemi de aynı anlayışla şekillenmek durumunda. Bu yaklaşım, şehirlerimizin geleceği açısından da belirleyici konumdadır. Bir taraftan şehirlerimizi inşa edeceğiz, bir taraftan da afet riskleriyle karşı karşıya olan bir ülkeyiz. Afetler olduktan sonra değil, olmadan riskleri yönetmemiz çok önemli. Her alanda olduğu gibi, kriz yönetmek istemiyorsanız riskleri yönetmeniz lazım. Dolayısıyla şehirlerimizdeki riskli alanların dönüşümü çok kıymetli. Kentsel dönüşüm ve diğer altyapı dönüşümü konusunda bazen gereksiz birçok tartışma da duyuyoruz. Şunu açık ve net bir şekilde söylememiz lazım, bu dönüşüm bir tercih değil, yaşam kurtaran bir zorunluluk. Dolayısıyla bu büyük dönüşümü gerçekleştirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor."