Cevdet Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye' düzenlemesi Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Basın Federasyonu'nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programında, medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda dış politikadan ekonomiye, yeni anayasa çalışmalarından "Terörsüz Türkiye" sürecine kadar birçok önemli başlık değerlendirildi.

Cevdet Yılmaz, temmuz ayında memur ve emeklilere yönelik refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik soruları yanıtlayarak, emeklileri ve çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini belirtip, "Enflasyon farkını mutlaka rakamlara yansıtıyoruz." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin merak edilen düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaz dönemi ve devamında savaşın etkilerinin ortadan kalktığı bir süreçte enflasyonla mücadelemiz daha da güç kazanacaktır.

İşte bu politikalarla da enflasyonu aşağıya çekmeye çalışıyoruz. İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek bir enflasyon var. Burada kanunlarımız, kurallarımız, otomatik işleyen bir sistem var.

"ENFLASYONA HİÇBİR ZAMAN EZDİRMEDİK"

Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandığında memur ve emekli maaşları buna göre şekillenecek. Vatandaşlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri koyduğu bir prensip. Dolayısıyla bu işliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KANUN DÜZENLEMESİ

Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ BİR FIRSAT"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine özel önem verdiklerini belirterek, bunun Türkiye'nin kalkınması açısından tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin açıklamalarını "ezber bozan ve cesur bir çıkış" olarak değerlendiren Yılmaz, TBMM'de kurulan komisyonun önemli bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Meclis'e gelecek bu yasa. Komisyonda, genel kurulda tartışmalarla son halini almış olacak. Belirli koşullara ve tarihe endeksli olacak. Bir taraftan 'silahları bırakın gelin gerekli düzenlemeleri yapalım' deniyor. Örgüt de 'ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeve ile karşı karşıya kalacağım.' diyor. Burada yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor." dedi.

Yılmaz, hazırlanan rapor doğrultusunda yasal düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek düzenlemenin, bu yasama yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesinin planlandığını açıkladı.

"TERÖRÜN MALİYETİ 2 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE"

Terörün Türkiye'ye bugüne kadar 2 trilyon doların üzerinde maliyet oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, sürecin başarıya ulaşmasıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kalkınmanın hızlanacağını söyledi.

Yılmaz, terörsüz bir ortamın Türkiye'nin ekonomik büyümesine, yatırım iklimine ve toplumsal huzuruna önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

"DÜNYA YENİ GEÇİŞ SÜRECİNDEN GEÇİYOR"

Küresel sistemin yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çeken Cevdet Yılmaz, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan düzenin sona erdiğini ve dünyanın yeni bir geçiş döneminden geçtiğini belirtti.

"TÜRKİYE BU DÖNEMİ FIRSATA ÇEVİREBİLİR"

Yeşil ve dijital dönüşümün hız kazandığını, jeopolitik risklerin arttığını dile getiren Yılmaz, doğru politikalar izleyen ülkelerin bu süreçte öne çıkacağını kaydetti. Türkiye'nin güçlü siyasi liderliği, istikrarlı yönetimi ve yetişmiş insan kaynağıyla bu süreci avantaja çevirebilecek ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

EKONOMİDE ENFLASYON VE DESTEK MESAJI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, İran-ABD geriliminin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini ancak Türkiye'de enflasyonda düşüş beklentisinin sürdüğünü ifade etti.

Tarım ve turizmde olumlu bir tablo bulunduğunu, teknoloji yoğun sanayide büyümenin devam ettiğini belirten Yılmaz, emek yoğun sektörlerde ise bazı sorunlar yaşandığını söyledi.

EMEK YOĞUN SEKTÖRLERE DESTEK

Bu sektörlerde çalışan başına 3 bin 500 liralık destek uygulandığını hatırlatan Yılmaz, istihdama önemli katkı sağlayan emek yoğun sektörlerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

KONUT, GIDA VE YATIRIM

Konut arzını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, deprem konutlarında dünyanın takdirini toplayan bir başarı ortaya koyduklarını söyledi.

500 bin sosyal konut projesini başlattıklarını ifade eden Yılmaz, gıda fiyatlarının düşürülmesi amacıyla sulama, lojistik, demiryolu ve enerji yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getirdi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunu ve çok sayıda değişiklik nedeniyle kendi içinde uyumsuz hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin sivil, demokratik ve günümüz şartlarına uygun yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirten Yılmaz, hazırlık çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve oluşacak uzlaşma ortamında sürecin ilerletilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

YATIRIMCILARA "ÇEŞİTLENDİRME" TAVSİYESİ

Altın fiyatlarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Yılmaz, yatırımcılara tek bir yatırım aracına bağlı kalmamaları tavsiyesinde bulundu. Birikimlerin çeşitlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade etti.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Yılmaz, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Trump yönetiminin Türkiye'ye karşı son derece olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Liderler düzeyindeki olumlu ilişkinin ülkeler arasındaki ilişkilere de yansıdığını görüyoruz." dedi.

Yılmaz, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerinde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi. Savunma sanayi, ticaret ve stratejik iş birliği alanlarında yeni adımların atılabileceğini dile getirdi.

"TÜRKİYE İÇİN ZİRVELER YILI"

Türkiye'de önümüzdeki günlerde yapılacak NATO Zirvesi'ne de değinen Yılmaz, bu toplantının NATO tarihinin en önemli zirvelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu yıl ülkemiz için bir zirveler yılı. Organizasyonlarda çok başarılıyız. Bu da gelişmişliğimizin bir tezahürüdür." dedi.