Cevdet Yılmaz: Türkiye, yatırımcılar için güçlü bir merkez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanımız Sayın Burak Dağlıoğlu ile birlikte, başkanlıkların iş birliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı”na katıldı.

Cevdet Yılmaz, toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden şu bilgileri aktardı:

"Program kapsamında yatırım vizyonumuzu, finansal dönüşüm hedeflerimizi ve ülkemizin güçlü ekonomik potansiyelini değerlendirdik.

Türkiye; güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu, genç insan kaynağı ve güven veren ekonomi programıyla yatırımcılar için güçlü bir merkez olmayı sürdürüyor. İstanbul Finans Merkezi ile ülkemizin küresel finans sistemindeki konumunu daha da güçlendirmekte kararlıyız.

"TÜRKİYE YÜZYILINDA YATIRIM VE FİNANS KİTABI EKONOMİ LİTERATÜRÜNE KATKI SUNACAK"

Programımızda tanıtımını gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans' kitabının da ülkemizin ekonomi ve finans literatürüne önemli katkılar sunmasını temenni ediyor, Programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Bugün vesilesiyle Finansal Okuryazarlık Günü’nü de kutluyor, finansal bilinç düzeyinin yükselmesinin hedeflerimize önemli katkı sunacağına inanıyorum."