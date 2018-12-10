İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa'da bulunan merkezde, çevik kuvvet polislerine “Temel Çevik Kuvvet Eğitimi” verildi.

Eğitimlerde orta çıkan görüntüler, aksiyon filmlerini aratmazken, senaryo gereği eylemcilere müdahale edilip gözaltına alınıyorlar.

Çevik kuvvete protestoculara müdahale eğitimi ViDEO

KALKANLA KORUNMA, MÜDAHALE ETME EĞİTİMİ

Çevik kuvvet polislerine “Temel Çevik Kuvvet Eğitimi” kapsamında, toplumsal olaylara müdahale etme, göstericilere karşı kendini kalkanlar yardımı ile koruma ve gözaltına alma gibi eğitimler görüyorlar.

DİRENEN GÖSTERİCİLER NASIL GÖZALTINA ALINIR

Eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak sınıflarda, kanunen hangi durumlarda kalabalığa karşı müdahale edilmesi ve kanunların içeriği hakkındaki bilgileri tekrarlanıyor.

Kapalı spor salonlarındaki eğitimlerde ise direnen göstericilerin nasıl gözaltına alınabileceği, polislerin nasıl kendilerini korumaları gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.

MOTOLOFLU, HAVAİ FİŞEKLİ, TAŞLI EĞİTİM

Polislerin eğitimlerinin en zorlu kısımlarından birisi ise toplumsal olaylara müdahale eğitimi. Eğitimde senaryo gereği eylemciler polise karşı direniyor. Görevli polislere saldıran eylemciler, molotof kokteyli, havai fişek ve taş atıyor. Bu sırada kendini kalkanlar ile koruyan polis ise biber gazı be sis bombası ile eylemcilere müdahale ediyor.





200 KADIN ÇEVİK KUVVET POLİSİ GÖREV YAPIYOR

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde, 200’ü kadın 3 bin 300’ü erkek olmak üzere 3 bin 500 tane polis memuru görev yapıyor. Ayrıca 4 atlı birim, 15 tane kangal ve Akbaş olmak üzere 35 tanede köpek de görev yapıyor. Çevik Kuvvet bünyesinde yer olan polisler, atlı birimler ve köpekler, toplumsal olaylara, mitinglere, spor müsabakalarına, basın açıklamaları gibi pek çok konuda görev yapıyor.