Ceyda Düvenci: Aşkı niyet etmek önemli

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ceyda Düvenci, geride bıraktığımız gün instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına cevap vereceğini duyurdu.

"GÖRMEK GEREK"

Bu duyuru sonrasında kendisine çok sayıda soru yöneltilen Düvenci, mutlu giden evliliğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Bir takipçisinden gelen; “Sizin ki kadar büyük bir aşka ve uyuma nasıl ulaşılır? Kader mi çaba mı?” sorusuna tüm içtenliğiyle yanıt verdi. İşte Ceyda Düvenci’nin ağzından uyum açıklaması: “Kader tabii ki çok yardımcı ama bazen gözünün ucundakini göremezsin boş hayallerden… Görmek gerek! Sonra da yürek birliği. Değiştirip dönüştürmeden, olduğu gibi aşkla sevip sonsuza kadar aşkı niyet etmek önemli. Birlikte gelişmek, yaşamak, yaşlanmak… Şükür”