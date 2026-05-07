Ceyhun Kazancı: Bu jenerasyon Dünya Kupası’nda çok büyük başarılara imza atacak

Okan Üniversitesi’nde düzenlenen Futbol Zirvesi organizasyonunun kulüpler oturumuna katılarak spor yöneticiliği alanındaki tecrübelerini paylaşan Kasımpaşa CEO’su Ceyhun Kazancı, programın ardından Kasımpaşa’nın bu sezonki performansı, gelecek sezonlarda izlenecek politikalar, A Milli Futbol Takımı ve Dünya Kupası ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de bu sezonun istedikleri gibi gitmediğini ifade eden Ceyhun Kazancı, “Kasımpaşa için çok iyi bir sezon olmadığı kesin. Süper Lig’de kalmayı hala maalesef garantileyemedik. Umarım Süper Lig’de kalırız. Kaldıktan sonra tabii ki yapısal birçok değişiklik üzerine çalışıyoruz. Kasımpaşa bildiğiniz gibi bir anonim şirket. Artık yeni bir sahibi var, Kazancı Holding bünyesinde bir kulüp. Tabii gelecek sezondan itibaren kendimize bir misyon belirledik, o da kulübümüzü bir üretim merkezi haline döndürmek. Hem akademiye yapacağımız yatırımlarla genç oyuncuların Türk futboluna kazandırılması hem de geleceği açık olan, burayı bir ara adım olarak görecek yabancı genç oyuncuları bünyemize katmak ve ondan sonra da onları dünya futboluna tekrardan pazarlamak. Hem bu şekilde kulübümüzün ekonomik yapısını sağlam bir şekilde tutmak hem de Türk futboluna üretim anlamında katkıda bulunmak istiyoruz. Tamamen odağımız o tabii ki ama bunun için Süper Lig’de kalmak bizim için çok kritik. Umarım son iki haftada bunu başaracağız ve gelecek sezondan itibaren herkesin örnek göstereceği bir kulüp yönetimine bürüneceğiz" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULARA YATIRIM YAPACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemlerde daha çok dataya dayalı ve bilimsel temelli bir bakış açısıyla yönetim anlayışı geliştireceklerini belirten Kazancı, “Kesinlikle artık dünya futboluna uygun, modern futbola uygun dinamik, atlet oyuncuların odakta olduğu bir sistem üzerine yoğunlaşacağız. Bizim için artık isimlerin hiçbir önemi yok, tamamen geldiği ligin de çok fazla önemi yok. Zaten data üzerine çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz, artık dünya futbolu zaten buna döndü malumunuz. Artık takımlar oyuncuları alırken dataya çok önem veriyorlar, bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Biz de bununla alakalı tabiri caizse bir laboratuvar kurduk kulübümüzde. Tamamen buna odaklı bir şekilde genç oyunculara yatırım yapacağız. Bundan kesinlikle çekinmeyeceğiz. Biraz bonservis ödeyeceğiz, maaş yükünü özellikle aşağı çekeceğiz ve sonrasında ben her zaman görüşmelerde oyunculara şunu söylüyorum; iki seneden fazla bir genç oyuncuyu kulüpte görmek istemiyorum. Alıp hemen onu düzenli şekilde oynatıp pazarlamak kulübümüzün ekonomisi için çok önemli. Ülkemiz futbolu için de çok önemli bence. Bu modeli Göztepe aslında iyiden iyiye yapıyor. Biz de biraz daha farklı bir modelini Kasımpaşa olarak yapmak istiyoruz. Bakalım inşallah muvaffak olacağız" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZI MUTLAKA GERİ KAZANACAĞIZ"

Kasımpaşa’nın geçmişte iyi bir taraftar kitlesine sahip, köklü bir semt kulübü olduğunu hatırlatan Ceyhun Kazancı, "Kesinlikle tabii işin iki bacağı var. Kasımpaşa son derece köklü, yüzyılı aşkın mazisi olan bir kulüp. Bir semt kulübü. Bir kere öncelikle semtle bütünleşmeyi sağlıyor olmamız lazım. Bu bizim için çok kritik. Başarı geldikçe, başarıdan kasıt da aslında o sürdürülebilir modeli oluşturmak bizim için. O aidiyet duygusu mutlaka Kasımpaşa halkına da gelecektir. Ben taraftar sayımızın ilerleyen yıllarda oldukça göze görülür şekilde artacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili dediğim gibi yani önce onları ikna etmemiz lazım. Burada yeni bir şey olduğunu, yeni bir hava olduğunu mutlaka onlara gösterebiliyor olmamız lazım. Biz bununla ilgili çalışmaları yapacağız, kurumsal kimliğimizi oturtacağız ve inanıyorum ki Kasımpaşa halkı, eskiden hatırlarsınız belki yirmi sene önce dolu tribünlere karşı oynayan bir kulüptü Kasımpaşa. Ama küstürdüğümüz ama kaybettiğimiz taraftarlarımızı mutlaka geri kazanacağız. Bu konuda ben çok eminim. İnşallah dediğim gibi Süper Lig’de kalmak ön şart. Kaldıktan sonra yapısal değişiklikleri yaptıktan sonra bence her şey yerli yerine oturacak" dedi.

"ALLAH KORUSUN, AŞAĞISI ÇOK ZOR"

Takımın küme düşmesi ihtimalinde uygulayacakları politikaları da değerlendiren Kazancı, “Allah korusun, aşağısı çok zor. Yani orada rekabet tabii çok farklı. Yabancı sayısı düşüyor, çok fazla bütçesi yüksek olan kulüpler var. Orada çok da kolay değil aslında bu işi yapmak. Tabii ki ara bir çözüm yapmamız gerekecek. Orada bütçesel anlamda o küçülmeyi çok da rahat bir şekilde yapamayız eğer düşersek. Tekrardan Süper Lig’e geri dönmek için çok yoğun bir çalışma altında oluruz ama biz içeride hiç zikretmiyoruz bunu. İnşallah o duruma düşmeyeceğiz" diye konuştu.

"BU JENERASYON DÜNYA KUPASI’NDA ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK"

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) daha önce Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’nda iyi işer yapacağına inandığını söyledi.

Kazancı, “Milli takım, ben içlerinde de bulunduğum için harika bir jenerasyon, harika bir oyuncu grubu, hocası... Orada müthiş bir aile ortamı var, bu çok önemli. Tabii sonunda Dünya Kupası’nın gelmesi de çok değerli. Ben inanıyorum ki bu jenerasyon Dünya Kupası’nda çok büyük başarılara imza atacak. Bizim her zaman aslında aradığımız şey sürdürülebilirlik. Sportif anlamda da sürdürülebilirlik çok kritik. 24 yıl evvel çok başarılı olmuş bir milli takıma bir daha tekrarı gelmedi. Arada katılınan Avrupa şampiyonaları tabii ki var ama bizim bir kere her sene bu büyük organizasyonlara, her iki senede bir ama Avrupa Şampiyonası ama Dünya Kupası katılıyor olmamız lazım. Bu çok kritik. Oralarda bulunmaya alışacağız. Bunun artık doğal olduğunu kabul edeceğiz, halkımız olarak takım bunu mutlaka hissettirecek halkımıza, kabul ettirecek. Sonrasında da daha da fazla başarılar mutlaka gelecektir. Ben bu yazdan çok ümitliyim, inşallah çocuklar çok başarılı olacaklar. Dünya yıldızlarımız var, harika bir hocamız var, müthiş bir ortam var içeride. Ben çok büyük başarılar geleceğini düşünüyorum. Belki iki sezon sonra belli olmaz Avrupa Şampiyonası var, orada belki kupa bile gelir belli olmaz. Belki bu sene de gelir. Bakalım, ümidimiz çok.” dedi.