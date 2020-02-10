Ceylan içini döktü

Ceylan, Ataköy'deki bir mekanda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser öncesinde ilginç bir açıklama yaptı.

İki ay önce yeğeni Nazlıcan Arkan’ı (25) kaybeden Ceylan, “Cenazeye gelmeyen bazı ünlü dostlarınızı sildiğiniz doğru mu?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Evet, çok sildiğim insanlar oldu. Bazılarını affettim. İsimlerini şimdilik söylemeyeyim. Dost kazığı diye bir şey var. Vücudumda kazık yemediğim yer kalmadı.”

TÜYLÜ TARZ

Bu arada gecede Ceylan’ın, sahne için özel hazırlattığı tüllü şapkası ve kostümü de dikkat çekti.

