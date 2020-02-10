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Ceylan içini döktü

Dostlarından dert yanan ünlü şarkıcı Ceylan, ilginç bir yorumda bulundu.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 11:00..
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Ceylan, Ataköy'deki bir mekanda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser öncesinde ilginç bir açıklama yaptı.

Ceylan içini döktü

İki ay önce yeğeni Nazlıcan Arkan’ı (25) kaybeden Ceylan, “Cenazeye gelmeyen bazı ünlü dostlarınızı sildiğiniz doğru mu?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Evet, çok sildiğim insanlar oldu. Bazılarını affettim. İsimlerini şimdilik söylemeyeyim. Dost kazığı diye bir şey var. Vücudumda kazık yemediğim yer kalmadı.”

TÜYLÜ TARZ

Bu arada gecede Ceylan’ın, sahne için özel hazırlattığı tüllü şapkası ve kostümü de dikkat çekti.

Ceylan içini döktü

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