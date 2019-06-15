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Ceza'dan duygulandıran paylaşım

Babasının vefatının ardından ilk kez sahne alan rapçi Ceza, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Detay Haber | 15.06.2019 - 14:58..
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Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Danyal Özçalkan, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

BÜYÜK ACI YAŞADI

Babasının ölümü ile sarsılan rapçi Ceza, o günü, "Acı günlerden birini yaşıyorum. Bundan sonra hayat farklı olacak, bu acıyı yaşayanlar daha iyi bilir. Herkese sabır diliyorum." diyerek anlatmaya çalışmıştı.

Ceza'dan duygulandıran paylaşım

BABASININ ARDINDAN İLK SAHNE

Babasının vefatının ardından ilk sahnesine çıkan Ceza, Twitter hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

DUYGUSAL MESAJ

Paylaşımında konseri boyunca duygu dolu anlar yaşadığını dile getiren Ceza, "Dün gece sensiz ilk konserimi verdim. Senin en sevdiğin şarkıları söylerken sanki oradaydın ve beni dinliyordun. Gerçeği bildiğim halde gözlerim seni aradı. Ruhun şad, mekanın cennet olsun babam." ifadelerine yer verdi.

Ceza'dan duygulandıran paylaşım

Rapçinin bu tweetinin ardından takipçilerinden de destek mesajı yağdı.

Ceza'dan duygulandıran paylaşım

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