taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9361
Euro
7.5319
Altın
1688.23
Borsa
98179.82
Gram Altın
376.384
Bitcoin
48875.68

Cezaevi tahliye kutlaması kanlı bitti

Sosyal medyada, koronayı yendiği için kutlama esnasında vurulan adamın, gerçekte cezaevi tahliyesi sırasında vurulduğu ortaya çıktı.

İHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Cezaevi tahliye kutlaması kanlı bitti

Cezaevi tahliye kutlaması kanlı bitti

Koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde, korona tanısı konulan hastaların iyileşip taburcu olması da sevinçle karşılanıyor.

Ülkemizde de olmak üzere, hastanelerden tahliye olan hastalar alkışlarla, sevinç gösterileriyle uğurlanıyor.

"TABURCU OLAN HASTA İÇİN KUTLAMA"

Bugün sosyal medyada yine bir kutlama görüntüsü dolaşıma girdi. Görüntülerde alkışların dışında havaya ateş eden bir şahıs görülüyor.

Söz konusu görüntülerin ise, Irak'ta koronayı yenen bir hastanın iyileşme kutlamasına ait olduğu iddia edildi.

Fakat durum tamamen farklı.

Görüntülerin aslında, Irak'ta değil Ürdün'de kaydedildiği, kutlamanın nedeninin ise taburcu olan hasta değil, cezaevinden tahliye olan bir mahküm olduğu ortaya çıktı.

Hapishaneden çıktı, kutlama sırasında yanlışlıkla vurularak öldü VİDEO

TAHLİYE KUTLAMASI

Ürdün'de cezaevinden tahliye olan Sari Al Wardat isimli bir kişi için kutlama düzenlendi. Kutlama sırasında Wardat'ın akrabası, havaya ateş açtı.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTUĞU GÜN ÖLDÜ

Kutlama anlarında havaya ateş açan şahıs, hapishaneden çıkan Wardat'ı yanlışlıkla vurarak ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Wardat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kurşun sıkan akrabası polis tarafından gözaltına alındı.

Cezaevi tahliye kutlaması kanlı bitti

İlginizi Çekebilir
Trump'ın eski avukatı koronadan dolayı hapisten çıkıyor
ABD Başkanı'nın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada yalan söyleme ve vergi kaçırma gibi suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski avukatı, cezasını evinde tamamlayacak.
Kruger Ulusal Parkı’ndaki aslanlar yola indi
Güney Afrika’daki park korucusu Richard Sowry, salgından önce turistlerle dolu olan yolda uyuyan aslanların görüntülerini paylaştı.
Çinliler yılda 4 milyon kedi yiyor
Tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsten sonra, Çin’in gıda tüketimi ve yaşam tarzlarına yönelik eleştiriler de giderek artıyor.
El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı
Meksika’da ünlü uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman’ın kızı, koronavirüs salgını sırasında halka yardım yapmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
1085
Ebru Şallı'nın oğlu yaşamını yitirdi
Ebru Şallı'nın oğlu yaşamını yitirdi
744
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
427
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
1165
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
181
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
503
İngiltere, Avrupa’nın yeni 'hasta adamı' oldu
İngiltere, Avrupa’nın yeni 'hasta adamı' oldu
120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir