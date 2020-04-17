Cezaevi tahliye kutlaması kanlı bitti

Koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde, korona tanısı konulan hastaların iyileşip taburcu olması da sevinçle karşılanıyor.

Ülkemizde de olmak üzere, hastanelerden tahliye olan hastalar alkışlarla, sevinç gösterileriyle uğurlanıyor.

"TABURCU OLAN HASTA İÇİN KUTLAMA"

Bugün sosyal medyada yine bir kutlama görüntüsü dolaşıma girdi. Görüntülerde alkışların dışında havaya ateş eden bir şahıs görülüyor.

Söz konusu görüntülerin ise, Irak'ta koronayı yenen bir hastanın iyileşme kutlamasına ait olduğu iddia edildi.

Fakat durum tamamen farklı.

Görüntülerin aslında, Irak'ta değil Ürdün'de kaydedildiği, kutlamanın nedeninin ise taburcu olan hasta değil, cezaevinden tahliye olan bir mahküm olduğu ortaya çıktı.

Hapishaneden çıktı, kutlama sırasında yanlışlıkla vurularak öldü VİDEO

TAHLİYE KUTLAMASI

Ürdün'de cezaevinden tahliye olan Sari Al Wardat isimli bir kişi için kutlama düzenlendi. Kutlama sırasında Wardat'ın akrabası, havaya ateş açtı.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTUĞU GÜN ÖLDÜ

Kutlama anlarında havaya ateş açan şahıs, hapishaneden çıkan Wardat'ı yanlışlıkla vurarak ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Wardat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kurşun sıkan akrabası polis tarafından gözaltına alındı.