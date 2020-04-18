Cezaevinden tahliye olan genç, sokağa çıkma cezası yedi

Samet M. yaklaşık 3 sene önce hırsızlık suçundan tutuklandı.

Bugün 19 yaşında olan Samet M., infaz indirim yasası kapsamında dün akşam saatlerinde İstanbul Maltepe Kapalı Cezaevi'nde tahliye edildi.

Konya'da bulunan ailesinin yanına gitmek isteyen genç, görevliler tarafından diğer mahkumlarla birlikte otogara götürüldü.

KONYA'YA GİDEN OTOBÜS BULAMADI

Burada uzun süre otobüs beklediğini söyleyen Samet M., koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası seyahat yasağı nedeniyle Konya'ya giden otobüs bulamadığı öne sürdü.

MAHMUTBEY GİŞELERDE DURDURULDU

İstanbul'da yakını da bulunmayan genç, bir mahkum arkadaşının Silivri'de evinde kalmaya karar verdi. Ancak burada da kalamayan Samet M., tuttuğu bir araçla tekrar otogara dönmek istediği sırada Mahmutbey gişelerinde polis tarafından durduruldu.

3 BİN 716 LİRA CEZA YEDİ

Sokağa çıkma yasağını delen Samet M., ceza yedi. Samet M. "Esenler Otogarı'na gelirken polis çevirdi. Ben belgelerimi gösterdim ama bana ceza kestiler. Sokağa çıkma yasağı olduğu için 3 bin 716 lira idari para cezası yedim." dedi.

POLİSLER SANDVİÇ VE ÇAY VERDİ

Fatih'teki bir denetim noktasına gelerek trafik polislerinden yardım isteyen gence, polisler otogarda beklemesini söyledi. Karnı aç olan gence, polisler sandviç çay ve meyve suyu ikram etti.