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Cezaevinden tahliye oldu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri'de son çıkan kanunla cezaevinden tahliye olan şahıs, yine aynı suçtan hükümlüyken tahliye olan şahsın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA |
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Cezaevinden tahliye oldu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu 45. kilometresi Karatay köyü yakınlarında meydana gelen olayda Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olanları taşıyan araç, arıza nedeniyle sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

Araçtan inerek bagajdan eşyalarını almak isteyen Ş.K.'ye (27), plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

Ş.K., olay yerinde hayatını kaybederken jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

AYNI SUÇTAN HÜKÜMLÜ OLAN VE YENİ TAHLİYE OLAN KİŞİNİN ÇARPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan otomobil belirlenirken, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla sürücü H.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Ş.K. ile kendisine çarpan otomobil sürücüsü H.T.'nin aynı suçtan hükümlüyken son çıkan yasayla tahliye oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezaevinden tahliye oldu, trafik kazasında hayatını kaybetti

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