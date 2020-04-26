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Cezaevlerinde 210 bin mahkum kaldı

İnfaz yasasından sonra 90 bin mahkumun cezaevinden çıkmasıyla birlikte doluluk oranı uzun bir sürenin ardından kapasitenin altına geriledi.

İHA |
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Cezaevlerinde 210 bin mahkum kaldı

İnfaz yasasıyla birlikte, izinli olarak çıkanlar da dahil 90 bin kişi salınırken, uzun süredir doluluk oranları ile tartışılan cezaevleri rahatladı.

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye genelinde, kapasitesi yaklaşık 250 bin olan 480 cezaevi bulunuyor.

300 BİN MAHKUM VARDI, 210 BİNE DÜŞTÜ

Bu cezaevlerinde, infaz düzenlemesine kadar yaklaşık 300 bin kişi bulunuyordu.

İnfaz yasasından sonra 90 bin mahkumun cezaevinden çıkmasıyla birlikte doluluk oranı, uzun bir sürenin ardından kapasitenin altına düştü. Cezaevlerinde şu an yaklaşık 210 bin mahkumun olduğu belirtildi.

YENİ CEZAEVİ AÇILACAK

Adalet Bakanlığı, kapasiteyi daha da artırmak için, bu yıl yapımı devam eden 30'dan fazla yeni ceza infaz kurumunu açmayı planlıyor.

Öte yandan, uluslararası normlara uymayan, fiziki şartları ve kapasiteleri itibarıyla eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı ya da hiç yapılamadığı küçük ilçe cezaevleri de peyderpey kapatılıyor.

11 YILDA 249 İLÇE CEZAEVİ KAPATILDI

Son 11 yılda toplamda 249 ilçe cezaevi kapatıldı. Bunların yerine, içinde birden fazla ceza infaz kurumunun bulunduğu kampüs cezaevleri inşa ediliyor.

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