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Cezaevlerinde görüntülü görüşme dönemi başlıyor

Hükümlü ve tutuklular, gerekli teknik altyapının oluşturulmasının ardından haftada 30 dakika yakınlarıyla görüntülü görüşebilecek.

REUTERS | 29.03.2020 - 15:26..
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Yürürlüğe giren 'Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'le cezaevinden görüntülü görüşme gerçekleştirilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, gerekli teknik altyapının kurulu bulunduğu Adalet Bakanlığı'nca belirlenen kurumlarda, hükümlü ve tutuklular yakınlarıyla haftada 30 dakika görüntülü görüşme yapabilecek.

Görüntülü görüşme sistemi, oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen yerlere kurulacak.

Cezaevlerinde görüntülü görüşme dönemi başlıyor

30 DAKİKA İLAVE

Ayrıca haftalık ziyaret hakkını kullanmayan hükümlülerin telefonla görüşme süresine 30 dakika ilave edilecek. Bu çerçevedeki görüşmeler ise aynı hafta içerisinde toplam üç görüşmeyi aşmamak üzere uygulanacak.

İlave edilen 30 dakika için 3 görüşme hakkı verilecek, bu görüşme görüntülü veya sesli gerçekleştirilebilecek.

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