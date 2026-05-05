Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği sürdürüyor.

Sık sık telefon görüşmeleri üzerinden temaslarda bulunan zaman zaman da Ankara'da dünya siyasetinden önemli isimleri ağırlıyor.

Önümüzdeki günlerde bu görüşmelere bir yenisi daha eklenecek.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gelecek.

Ziyaretle ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İKİLİ İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK"

Duran'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.



İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda dost ve kardeş Cezayir’le ilişkilerimiz tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve ikili iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.”

BAZI ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Duran sözlerinin devamında "Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdî zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir." diye konuştu.