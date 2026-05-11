Cezayir medyası: Türkiye vazgeçilmesi zor bir teklif yaptı

Türkiye’nin Afrika’da etkinliği her geçen gün artıyor...

Dünyanın enerji koridoru olmak için adımlar atan Türkiye’den Cezayir’e tarihi bir teklif verildi.

Algerie 360 haber sitesi, Türkiye’nin Cezayir’e sunduğu yeni bir enerji anlaşmasına dair bir haber yayımladı.

VAZGEÇİLMESİ ZOR BİR TEKLİF

Haberde, Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun’un Ankara’ya yaptığı devlet ziyareti sırasında, Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından vazgeçilmesi zor bir teklif sunulduğu paylaşıldı.

KÜRESEL BİR ENERJİ MERKEZİ

Bakan Bayraktar’ın Cezayir’den alınan LNG ithalatını uzun vadede artırmayı önerdiği; Türkiye’nin sadece kendi enerji güvenliğini sağlamakla kalmayacağı, aynı zamanda küresel bir enerji merkezi haline gelerek Cezayir’e yeni bir koridor açacağı ifade edildi.



Aynı zamanda haberde, bu teklifin kararsız ve doğru bir enerji planı oluşturamadığı düşünülen Avrupa Birliği’ne bir mesaj niteliği taşıdığı belirtildi.

TÜRK STRATEJİSİ

Haberde, Bakan Bayraktar’ın Avrupa’nın Cezayir’e uzun vadeli bir taahhüt sunamayacağını, ancak Türkiye’nin bunu yapabileceğini ifade ettiği ve “Avrupa Cezayir’e uzun vadeli bir taahhüt sunamaz, ancak biz onlara endişelenmemelerini söyledik; biz sunabiliriz.” sözlerinin Türk stratejisini özetlediği belirtildi.

AVRUPA SUNAMAZ TÜRKİYE SUNABİLİR

Avrupa ülkeleri karbonsuzlaştırma hedefleri ve metan emisyonu düzenlemeleriyle kısıtlanmışken ve on yıldan uzun süreli sözleşmeler imzalamaya isteksizken, Ankara’nın Cezayir’in ulusal petrol şirketi Sonatrach’ın aradığı kararlılığı sunması haberde dikkat unsurlardan bir tanesi oldu.

Haberde ayrıca, Türkiye’nin BOTAŞ ve Sonatrach arasındaki sözleşmeyi 2026’dan itibaren yenileyerek Cezayir ile enerji iş birliğine yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediği açıklandı.

YILLIK HACİMLER ARTACAK

Bu yeni sözleşme kapsamında yıllık hacimlerde önemli bir artış öngörüldüğü; bu artışın 4,4 milyar metreküpten 6,5 milyar metreküpe çıkacağı ve tüm bunların beş ila on yıllık uzun vadeli bir sözleşme taahhüdü çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi.

Sözleşme imzalanırsa Cezayir, tek başına Türkiye’nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının neredeyse üçte birini karşılayacak.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ MERKEZİ ROLÜ AVRUPA’DA PEKİŞECEK

Bu gazın bir kısmının daha sonra Türk tesisleri aracılığıyla, özellikle Bulgaristan’a yeniden ihraç edilebileceği ve böylece Türkiye’nin enerji merkezi rolünün tüm Avrupa’da pekişeceği ifade edildi.