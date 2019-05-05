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Cezayir'de Buteflika'nın kardeşine geçici tutuklama kararı

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski istihbarat teşkilatı başkanı tutuklandı.

AA | 05.05.2019 - 20:29..
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Cezayir'de Buteflika'nın kardeşine geçici tutuklama kararı

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Ülkede şubattan bu yana düzenlenen gösteriler neticesinde istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın, kardeşinin Cezayir Askeri Mahkemesi tarafından tutuklandığı duyuruldu.

ORDUYA ZARAR VERME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Devlet televizyonunun haberine göre, Belide vilayeti Askeri Mahkemesi'ne bağlı Askeri Savcılık, Said Buteflika ile eski istihbarat başkanları Muhammed Medin ile Beşir Tartag hakkında, "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla geçici tutuklama kararı verdi.

Dün yerel basında yer alan haberlerde; Buteflika, Medin ile Tartag'ın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Eski Cezayir Savunma Bakanı Halid Nizar, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Said Buteflika'nın, gösteriler sırasında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih'in görevden alınması ve olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda kendisiyle görüştüğünü belirtmişti. Nizar, Said Buteflika'nın, adeta fiili cumhurbaşkanıymış gibi kendisiyle iletişim kurduğunu da ifade etmişti.

Medin, Eylül 2015'te 25 yıllık İstihbarat Başkanlığı görevinden alınmış ve yerine Tartag atanmıştı. Tartag'a da geçen ay görevinden el çektirilmişti.

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