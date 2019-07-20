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Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

Cezayir ile Senegal arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finali öncesi ve sonrasında çıkacak olası olaylar için Fransa polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İHA | 20.07.2019 - 06:59..
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Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

Geçen hafta 14 Temmuz günü akşamı Cezayir-Nijarya arasında oynanan yarı final karşılaşması sonrası Fransa’nın bazı kentlerinde olaylar çıkmış hatta Montpelier kentinde çıkan olaylar sırasında bir kişi hayatını kaybetmiş, başkent Paris’ ve banliyölerinde 62 araba yakılmıştı.

Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Başta Paris emniyet müdürlüğü olmak üzere Cezayir asıllı vatandaşların yaşadıkları kentlerde polis sıkı güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Paris’te 2500 polis görevlendirildiği açıklandı. 19 Temmuz Cuma günü akşamı saat 20 :00 ile Cumartesi sabahı saat 8:00 kadar olan zaman diliminde, kutlama ve eğlencelerde kullanılan havai fişek ve benzeri yanıcı ve yakıcı maddelerin kullanılması Paris Valiliğince yasaklandı.

Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

POLİS, JANDARMA VE İTFAİYE ALARMDA

Kutlamaların yapılabileceği Champs, Elysees caddesi ve Zafer takı çevresinde güvenliği sağlaması için 2500 polis ve Jandarma görevlendirildi. Ayrıca olası çıkacak olaylar ve geçen hafta meydana gelen araba kundaklamalarının bu hafta da olabileceği düşüncesiyle tedbir olarak 300 itfaiyeci görevlendirildi.

Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

PARİS'TE KUPA COŞKUSU

Cezayir Mili takımı Senagali 1-0 yenmesinin ardından, Başta Marsilya kentinde yaşayan Cezayirliler olmak üzere başkent Paris ve banliyölerindeki Cezayirliler ellerinde bayraklarıyla sokağa inip kutlama yaptılar.

Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

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