ChatGPT geliştiricisi OpenAI, geçen yıl 39 milyar dolar zarar etti

Financial Times tarafından paylaşılan denetlenmiş mali raporlara göre yapay zeka devi OpenAI, 2025 yılında devasa bir harcama dalgası yaşadı.

Şirketin 2024 yılında 5 milyar dolar olan net zararı, geçtiğimiz yıl şaşırtıcı bir yükselişle yaklaşık 39 milyar dolara ulaştı.

HARCAMALARIN PERDE ARKASI

ChatGPT üreticisi geçen yıl araştırma ve geliştirme ile pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere toplam 34 milyar dolar harcama yaptı.

Yaşanan bu rekor zararın yaklaşık 30 milyar dolarlık kısmının ise şirketin kâr amacı güden bir yapıya dönüşüm sürecindeki nakit dışı muhasebe giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Yeniden yapılanma maliyetleri ve diğer nakit dışı kalemler hariç tutulduğunda şirketin gerçek faaliyet zararı 8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AMAZON'U GEÇTİ

SpaceX, halka arzın ardından yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürüyor. Şirket hisseleri salı günü piyasanın açılmasıyla birlikte yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

Bu artışla birlikte SpaceX, piyasa değeri bakımından Amazon'u geride bırakarak dünyanın en değerli beşinci şirketi oldu.

Piyasa öncesi işlemlerde son olarak yüzde 8,7 artışla 209 dolardan işlem gören SpaceX hisseleri, şirketin piyasa değerini 2.78 trilyon dolara çıkardı.