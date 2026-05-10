ChatGPT "pastel boya" efekti: Bu komutu yazın, resminizi yapın

Yapay zeka trendlerine bir yenisi daha eklendi.

Kullanıcılar, normal fotoğraflarını birkaç satırlık komutla adeta çocukların yaptığı pastel boya çizimlerine dönüştürüyor.

Özellikle ChatGPT üzerinden hazırlanan bu görseller; nostaljik, sevimli ve duygusal atmosferiyle kısa sürede TikTok, Instagram ve X’te milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Kullanıcılar özellikle çocukluk fotoğrafları, aile kareleri, evcil hayvan görüntüleri ve sevgilileriyle olan anılarını bu tarzda yeniden oluşturarak paylaşmaya başladı.

PASTEL BOYA KOMUTU

İşte, ChatGPT'de "pastel boya" efekti için kullanabileceğiniz komut:

““Fotoğrafın tamamını pastel boya tarzında tek resim olarak oluştur. Ayrıntıları basitleştirerek, sanki 10 yaşındaki bir çocuk tarafından çizilmiş gibi görünmesini sağla.



Orijinal resimdeki renkleri kullanma. Resme, beyaz bir kağıda çizilmiş gibi bir hava ver ve çok sevimli bir atmosfer yarat.””