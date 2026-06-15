ChatGPT Türkiye paketlerine dev zam: Fiyatlar ikiye katlandı

Dünyanın en popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin abonelik ücretleri, Türkiye'deki kullanıcılar için büyük bir artış gösterdi.

Son dönemde artan dijital abonelik zamlarına katılan OpenAI, Türkiye fiyatlarında güncellemeye gitti.

CHATGPT PLUS ÜCRETİ YÜZDE YÜZ ZAMLANDI

App Store ve Android mağazalarında yapılan güncellemeye göre, aylık 499,99 TL olan ChatGPT Plus abonelik ücreti 999,99 TL seviyesine yükseltildi.

Yaklaşık üç yıldır mobil uygulamada sabit kalan bu fiyatın artmasıyla birlikte, web sürümüyle olan yerel fiyat avantajı ortadan kalktı.

PRO ABONELİK DE ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

Daha geniş token kullanım seçeneği sunan üst düzey ChatGPT Pro aboneliğinin fiyatı ise 7 bin 999,99 TL'den 9 bin 999 TL'ye çıkarıldı.

Diğer taraftan, en uygun paket olan ChatGPT Go aboneliğinin mobil ve web fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.