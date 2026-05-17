Chelsea, Xabi Alonso'yu açıkladı

Sezona Real Madrid Teknik Direktörü olarak başlayan ve Süper Kupa’da Barcelona’ya yenilmesinin ardından takımdan gönderilen Xabi Alonso'yla ilgili bir gelişme yaşandı.

Liverpool Teknik Direktörü olması beklenen Xabi Alonso’nun Chelsea’ye geçeceği haberleri basına düştüğünde şok etkisi yaratırken Alonso, resmi X hesabından dikkat çeken bir haber paylaştı.

ÖNCE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Alonso, İspanyol basınından Marca’nın kendisi hakkında “Chelsea ile anlaşmak üzere” olduğunu haberin linkini paylaştı.

İspanyol çalıştırıcı daha sonra ise bu paylaşımını kaldırdı.

Daha sonra ise Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso’yu getirdiğini resmen açıkladı.

KULÜP DAHA SONRA AÇIKLADI

İngiliz ekibinden yapılan duyuruda, İspanyol teknik adamın 1 Temmuz 2026 tarihinde görevine başlayacağı ve taraflar arasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chelsea’nin açıklamasında, “Chelsea Football Club olarak Xabi Alonso’nun Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü olarak göreve başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kulübümüze hoş geldin Xabi!” ifadelerine yer verildi.

ARDA LİSTESİNDE!

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre Xabi Alonso, Chelsea yönetiminden Arda Güler'in transfer edilmesini isteyecek.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti döneminde yedek kulübesine hapsolan milli futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte Real Madrid'de düzenli olarak forma şansı bulmuştu.

Xabi Alonso'nun düşünmeden formayı emanet ettiği genç yıldız, Arbeloa döneminde de istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giymişti.