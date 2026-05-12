Chelsea'ye Victor Osimhen önerisi: Yeni Drogba olur

İngiliz devi Chelsea'nin eski orta oyuncusu Emmanuel Petit, Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen'in transferini önerdi.

Chelsea'nin uzun süredir devam eden 9 numara sorununa Osimhen'in son vereceğini belirterek, Nijeryalı forvetin Didier Drogba'nın izinden gitmek için gereken kişiliğe ve zihniyete sahip olduğunu dile getirdi.

"LANETİ KIRABİLECEK KİŞİ O OLABİLİR"

Petit, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen ile durum farklı çünkü bu adamın gerçekten büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir." dedi.

"PREMIER LİG'DE ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPABİLİR"

Fransız eski oyuncusu, "Bence Osimhen'in en üst seviyede oynayabileceği daha birçok sezonu var. Bu yüzden Premier Lig'de çok önemli şeyler yapabilir düşünüyorum. Bence Premier Lig'de oynamak için gereken karaktere, kişiliğe ve geçmişe sahip." yorumunu yaptı.

BU SEZON NE YAPTI?

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 33 maça çıktı.

27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistle mücadele etti ve toplamda 30 gollük bir katkı sağladı.