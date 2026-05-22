Chery modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar

Teknolojik donanımları ve modern tasarımlarıyla öne çıkan Chery, mayıs ayında SUV sahibi olmak isteyenlere cazip avantajlar sunuyor.

Yeni kampanya kapsamında TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleri için çeşitli finansman destekleri tüketicilerle buluşuyor.

TIGGO 7 İÇİN TAKAS VE YAKIT DESTEĞİ

Chery'nin sevilen modeli TIGGO 7 4x2 Prestige versiyonunda kullanıcılara, 135 bin TL'ye varan takas desteği sağlanıyor.

Ayrıca 23-31 Mayıs tarihleri arasında TIGGO 7 4x4 modelini satın alan müşterilere yaklaşık üç depo tutarında yakıt çeki hediye ediliyor.

TİCARİ MÜŞTERİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ

Geniş hacimli 7 kişilik SUV modeli yeni TIGGO 8, konfor ve teknolojiyi premium detaylarla bir araya getiriyor.

Ticari müşteriler için mayıs ayı boyunca hem TIGGO 7 hem de TIGGO 8 modellerinde 600 bin TL'ye 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Chery, araç sahipliği sürecinde müşteri memnuniyetini merkeze alan CHERY FAMILY CARE hizmet markasını devreye aldı.

Bu sistem sayesinde bakım ve onarım süreçlerinde müşterilere ikame araç verilerek mobilitenin kesintisiz devam etmesi güvence altına alınıyor.