Chery ve Jaguar Land Rover'ın ilk otomobili Freelander 8 hakkında yeni bilgiler geldi

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) belgeleri, merakla beklenen Freelander 8 modelinin üretim öncesi gizli detaylarını ortaya koydu.

2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda prototip olarak tanıtılan aracın, doğrudan Avrupa pazarı standartları göz önüne alınarak tasarlandığı doğrulandı.

AVRUPA İÇİN ÖZEL AĞIRLIK VE BOYUTLAR

Yeni dev SUV, donanım seviyesine göre 5.185 milimetreye varan uzunluğu ve 3.040 milimetrelik dingil mesafesiyle devasa bir yolcu alanı sunuyor.

Aracın 3.495 kilogram olarak belirlenen brüt ağırlığı, Avrupa'da kamyon ehliyeti gerektiren 3,5 ton yasal sınırının hemen altında kalmasını sağlıyor.

Freelander 8, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit güç sistemlerini destekleyen yepyeni iMAX mimarisi üzerinde inşa ediliyor.

Araçta kullanılacak CATL imzalı Freevoy hibrit batarya, 800 voltluk teknolojik altyapısıyla 350 kW hızlı şarj istasyonlarında zirve şarj hızlarına ulaşabilecek.

BAĞIMSIZ BİR MARKA OLARAK YENİDEN DOĞUYOR

İkonik Freelander, geleneksel JLR marka ailesinin bir parçası olmak yerine Chery-JLR ortak girişimi tarafından yönetilen bağımsız bir yeni enerji markası olarak konumlandırılıyor.

Marka stratejisi kapsamında, gelecekte tamamen elektrikli, hibrit ve uzun menzilli modellerden oluşan geniş bir araç serisi piyasaya sürülecek.