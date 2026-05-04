Chery'den yeni model atağı: Tiggo V tanıtıldı

Çinli otomobil üreticisi Chery, 2026 Pekin Otomobil Fuarı kapsamında yepyeni modeli TIGGO V'yi otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Markanın "2030’da 10 Milyon Aile Planı" doğrultusunda geliştirilen bu dönüştürülebilir araç, küresel pazarda esnek ve pratik mobilite çözümleri sunmayı hedefliyor.

TASARIM DETAYLARI

Modelin ismindeki "V" harfi çok yönlülük, değer ve zafer kavramlarını temsil ediyor.

Kaplan detaylarından ilham alan güçlü dış tasarım, yüzde 76 oranında yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum gövdeyle birleşerek güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan TIGGO V, otonom acil frenleme ve uzaktan park asistanı gibi akıllı özellikler barındırıyor.

Bu sayede sürücülere ve yolculara her türlü kullanım senaryosunda çok katmanlı bir güvenlik deneyimi sağlanıyor.

AİLELER İÇİN GENİŞ VE KONFORLU İÇ MEKAN

Araç, 2800 mm aks mesafesi ve üç sıra yedi koltuk düzeniyle oldukça geniş ve ferah bir iç hacim sunuyor.

İkinci sıra koltukların ileri geri kaydırılabilmesi ve tamamen katlanarak yatak moduna geçebilmesi, uzun yolculuklarda eşsiz bir konfor sağlıyor.

Kabin içerisind 42 farklı saklama alanı ve zararlı partikülleri filtreleyen özel klima sistemi de var.

Üç sıra için sunulan bağımsız havalandırma çıkışları, kalabalık aile yolculuklarını çok daha keyifli ve sağlıklı bir hale getiriyor.

TIGGO V, arka bölümündeki hızlı sökülebilir yenilikçi yapısı sayesinde kolayca yük taşıma odaklı pick-up moduna dönüştürülebiliyor.

Geniş açılır bagaj kapağı ve fonksiyonel tasarımıyla kamp ekipmanları veya büyük ev aletleri rahatlıkla taşınabiliyor.

Çatı çadırı gibi outdoor aksesuarlarıyla da uyumlu olan araç, gücünü markanın altıncı nesil süper hibrit sisteminden alıyor.

Bu gelişmiş motor teknolojisi sayesinde şehir içi, otoyol ve zorlu arazi şartlarında her zaman dengeli bir performans elde ediliyor.