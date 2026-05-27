Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Chibuike Nwaiwu baba oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Chibuike Nwaiwu'nun eşi Melissa'nın kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

"SAĞLIKLI VE MUTLU BİR ÖMÜR DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Chibuike Nwaiwu'yu yürekten kutluyor, Jacinta adını verdikleri minik yavrularına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." ifadesine yer verildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

10 milyon euro piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor formasıyla 21 maça çıktı.

Bonservisine 5.5 milyon euro verilen stoper, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle mücadele etti.