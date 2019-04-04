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Chicago belediye başkanını seçti

Chicago'da belediye başkan adayları birbiriyle yarıştı. Oylama sonunda belediye başkanı Lori Lightfoot seçildi.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 09:01..
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ABD'de Doğu Yakası'nın en önemli şehirlerinden biri olan ve ABD'nin en büyük üçüncü şehri Chicago'da belediye başkanlığı seçimi  yapıldı. Belediye başkanlığı seçimine 14 aday katıldı. İkinci turda Demokrat Parti'nin polis şiddeti ve yolsuzlukla mücadele sözü veren iki siyahi kadın yarıştı.

Chicago belediye başkanını seçti

HEM SİYAHİ HEM EŞCİNSEL İLK BELEDİYE BAŞKANI

Toni Preckwinkle'a fark atan Lori Lightfoot, Chicago'nun yeni belediye başkanı oldu. Ancak Lightfoot'la ilgili ilginç bir detay da var. Lightfoot; Chicago'nun hem ilk siyah kadın, hem de ilk açıkça eşcinsel başkanı olarak ABD tarihinde yerini aldı.

Chicago belediye başkanını seçti

Lightfoot; 'Kimse tarafından gönderilmemiş kimseyi istemeyiz' sözüyle seçim yarışlarını sürdürdü. Bu da Chicago'da halkın ne kadar yolsuzluktan bıktığını gösteriyor.

"BUGÜN DEĞİŞİM İÇİN HAREKET BAŞLATTINIZ"

Salı gecesi taraftarlarıyla bir otelin balo salonunda kutlama yapan yeni belediye başkanı kutlama çıkışında, "Nihayet sadece bir avuç güçlü insanın yerine tüm insanların çıkarlarını düşünebileceğiz. Bugün tarihi değiştirmekten fazlasını yaptınız. Bugün değişim için bir hareket başlattınız." diye konuştu.

Eşcinsel başkan Lightfoot'un eşi Amy Eshleman ve kızı Vivian Lightfoot da geceye katılanlar arasındaydı.

Chicago belediye başkanını seçti

Chicago belediye başkanını seçti

Chicago belediye başkanını seçti

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