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CHP 31 Mart gecesi için seçmenini uyardı

Her seçim öncesi aynı uyarıyı yapmak zorunda kalan CHP, seçmeninin sonuçlar açıldıktan sonra yaşayacağı hayal kırıklığıyla çekip gitmesini istemiyor.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 07:17..
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CHP 31 Mart gecesi için seçmenini uyardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı kazanmayı hedefliyor. Ancak 31 Mart gecesi sonuçların açıklanmasıyla yeni bir hayal kırıklığı da yaşanabilir.

CHP 31 Mart gecesi için seçmenini uyardı

Bunun için gönüllü sandık görevlilerine, seçmenlere birtakım uyarılarda bulunuldu. Oyların sayımı belirli bir süre gerektireceği için seçmenden sandıkları terk etmemesi isteniyor.

MUHARREM'İN TWEET'İ

Son olarak 24 Haziran seçimlerinde CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyların yüzde 85 oranında açılmasından sonra tweet atarak, halktan sandıkaları terk etmemesini istemişti.

CHP 31 Mart gecesi için seçmenini uyardı

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