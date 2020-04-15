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CHP, af yasasına karşı dilekçe hazırlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, AYM için hazırladıkları dilekçenin haftaya yetişeceğini söyledi.

AA & Ensonhaber |
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CHP, af yasasına karşı dilekçe hazırlıyor

CHP, af yasasına karşı dilekçe hazırlıyor

İnfaz düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından karar Resmi Gazete'de yayınlandı ve tahliyeler başladı.

Cezaevlerinden tahliyeler büyük bir hızla devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, konuya ilişkin bir açıklama geldi.

"DİLEKÇE YAZIMI 1 HAFTAYA BİTER"

Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarının dün açıklandığını hatırlatan CHP Lideri, hazırlıklarının devam ettiğini, dilekçenin 1 hafta içinde AYM'ye teslim edileceğini söyledi.

T24 yayınında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hazırlığımız yapılıyor. Bir dilekçe çıkıyor AYM için. Bunu uzman kişilere de gönderiyoruz. Netleştikten sonra başvuruyu yapacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li vekillerin neden oylamaya tam kadro katılmadığı soruldu.

CHP, af yasasına karşı dilekçe hazırlıyor ViDEO

CHP, af yasasına karşı dilekçe hazırlıyor

NEDEN SADECE 19 CHP'Lİ KATILDI

Öyle ki; infaz düzenlemesi 279 kabul, 51 ret oyuyla geçti. Oylamada ret oyu kullanan CHP'li vekil sayısı sadece 19 oldu.

CHP Lideri, "Niçin sonuna kadar CHP'li vekiller bekleyip bu yasaya olumsuz oy vermediler?" sorusuna, "Yaşanan salgın hastalık nedeniyle bütün milletvekillerimizin Parlamento'ya gelmesini istemedik. Konuşmak isteyenler o gün gelip konuştular. Biz bütün itirazlarımızı yaptık. Şundan emin olsunlar, kürsüye çıkan her arkadaşımız bütün ayrıntılara girerek Meclis tutanaklarına her şeyi yazdırmıştır." şeklinde cevap verdi.

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