CHP Akçakoca parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

Adı yolsuzluk ve rüvşet soruşturmalarıyla anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor.

Belediye başkanlarının isimlerinin yolsuzluk soruşturmalarına karışmasının ardından yaşanan tutuklamalar, itiraflar sonrası parti içinde anlaşmazlık yaşanıyor.

Öte yandan parti yönetiminin yaşananlar konusunda tutumu, bazı vekiller tarafından hoş karşılanmıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI KALDIRDILAR

Adeta ikiye bölünen CHP'nin Düzce'deki Akçakoca parti binasında bir grup partili tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvardan kaldırıldı.

"KILIÇDAROĞLU PARTİMİZİ YANLIŞ BİR YOLA SÜRÜKLEDİ"

İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Teşkilatı olarak sadece Akçakoca'da değil Türkiye'nin dört bir yanında halkımız adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi ideolojik ve stratejik olarak yanlış bir yola sürüklediğini kabul ediyor ve onun simgesini duvarlarımızdan indiriyoruz.”

"MUTLAK BUTLAN GELİRSE, RESMİNİZİ ASACAK YENİ YÖNETİMİ BULURSUNUZ"

“Bu karar; halkın hakikat arayışını siyasette namuslu ve doğru bir duruşun talibidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavırları açıkça AK Parti'nin değirmenine su taşımaktan başka bir anlama gelmiyor. Bu söylem ve politikalar, ülkenin demokratik geleceğine zarar veriyor. Bizler AK Parti'nin çıkarları için değil halkın iradesi ve milletin menfaati için duruyoruz. Bu resmi biz indiriyoruz. Oldu da mutlak butlan gelirse, sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz.”