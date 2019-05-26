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CHP asgari ücret raporunu açıkladı

Rapora göre Türkiye, Avrupa Birliği'nde en düşük asgari ücrete sahip 4. ülke konumunda.

AA | 26.05.2019 - 15:53..
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, koordinatörü olduğu Emek Büroları'nın asgari ücretle ilgili hazırladığı raporu paylaştı.

"AB'DE ORTALAMA 5 BİN LİRA"

Avrupa Birliği genelinde ortalama asgari ücretin 5 bin lira olduğunu belirten Ağbaba, Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında Avrupa genelinde en kötü ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

CHP asgari ücret raporunu açıkladı

Kriz altındaki İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da asgari ücretlerin Türkiye'ye göre 2 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Ağbaba, Lüksemburg'daki asgari ücretin 6,5, Fransa ve Almanya'dakilerin ise 5,5 kat Türkiye'dekinden fazla olduğunu aktardı.

"EN DÜŞÜK 4. ÜLKE OLDUK"

Ağbaba, Türkiye'deki asgari ücretin artan döviz kurları nedeniyle erimeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye, AB ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin uygulandığı 4. ülke konumuna gerilemiştir. Türkiye'nin ardından en düşük asgari ücret uygulayan ülkeler Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'dır." ifadelerini kullandı.

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