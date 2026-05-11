CHP, Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de sular durulmuyor...

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ve partisiyle yaşadığı görüş ayrılıkları, CHP’de büyük bir krize yol açmıştı.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Köksal'ın CHP üst yönetimiyle iletişimi kesmesi, telefonlara çıkmaması ve parti içindeki gerilimin tırmanması üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bir adım attı.

CHP MYK, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

Köksal'ın parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği ve seçmen iradesine ihanet ettiği gerekçesiyle hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı.

Tedbirli sevk kararıyla Köksal'ın parti üyeliği askıya alındı.