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CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan oldu

CHP Parti Meclisi’nde eğilim yoklamasından çıkan Ülgür Gökhan, partinin Çanakkale belediye başkan adayı oldu.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 17:57..
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CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan oldu

CHP'de belediye başkan adaylarının açıklandığı PM toplantısı sonrasında 300 adayın ismi açıklandı.

Çanakkale'de mevcut başkan Ülgür Gökhan, CHP'nin yeni dönemde de seçimlerde yarışacak adayı olarak belirlendi.

KADINLARA TEHDİT VE BAĞIRMA

CHP'nin adayı Gökhan, geçtiğimiz dönemlerde AK Partili meclis üyelerine yönelik tehdit ve bağırışlarıyla hatırlanıyor.

AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu, CHP'li başkanın sert tepkisine maruz kalmıştı.

CHP'li başkan kadın meclis üyesine hakaretler savurdu VİDEO

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın Meclis üyesine "Kendi işinize bakın. Size ne? Bakın iş başka yere gidecek. Size ne? Karışmayın. Bu nasıl Belediye Meclisi yahu. Kesin! Mikrofonu kapattırmayın bana! Kesin! Ahlaklı olun! Konuyu kapatın.. Arkadaşlar mikrofonu kapatın.. Otur yerine... Çıkarken bağırma!" diye bağırmıştı.

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