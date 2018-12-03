CHP, Fransa'ya eylem öğrenmeye gitti

Fransa'nın başkenti Paris'te adeta savaş var.
"Sarı Yelekliler" olarak adlandırılan göstericilerin başlattığı eylemler, Paris'ten ülke geneline sonra da diğer Avrupa ülkelerine yayıldı.
CHP'NİN EYLEM EĞİTİMİ
Ülke iç savaşa doğru sürüklenirken CHP Parti Okulu, Paris'e gitti.
Çıkan çatışmaları yerinde görmek için ülkeye gittiklerini söyleyen CHP Parti Okulu yetkilisi Aytuğ Atıcı, eylemlerin Gezi olaylarını hatırlattığını söyledi.
BARIŞÇIL GÖSTERİYMİŞ...
Atıcı, "barışçıl gösteriler" derken arka taraftan bir fişeğin patlaması kameralara yansıdı.