CHP, Fransa'ya eylem öğrenmeye gitti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'daki Tarihi Yarımada'nın korunması amacıyla alandaki kültür varlıklarının durumunun net bir şekilde ortaya konulacağı envanter çalışmasını başlattı.

Kış çalışmalarına 'Sıcacık Bir İyilik' sloganıyla başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, yurt içi ve yurt dışında yürüteceği faaliyetler sonucunda yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştıracak.

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye bir kültür şehri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemiz sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel anlamda da büyük bir donanıma sahip. Türkiye adeta bir kültür şehri" dedi.