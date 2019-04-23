CHP Genel Başkan koltuğuna şehit kızı oturdu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğraşmıştı.

Saldırı sonrası CHP Genel Merkez önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kendisinin de Mehmetçik babası olduğunu belirterek, "Şehitler bizim şehidimiz, bizim onurumuz. Şehitleri sonsuzluğa uğurlarken hepimizin yüreğinde bir acı bulunur. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar." açıklamasında bulunmuştu.

ŞEHİT KIZI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2013'te Gölbaşı ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hüseyin Uluçeşme'nin ailesini TBMM'deki makamında kabul etti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kemal Kılıçdaroğlu, kabulde, 23 Nisan geleneği olarak koltuğunu bir süre 8 yaşındaki Ecrin Buğlem Uluçeşme'ye devretti. Kılıçdaroğlu, Uluçeşme ile resim üzerine sohbet etti. Uluçeşme de Malatya'dan Ankara'ya uçakla gelirken kokpite girdiğini anlattı, "Bugün iki koltuğa oturdum, çok mutluyum." dedi.