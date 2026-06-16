CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tartışmalar devam ediyor.

Tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Berhan Şimşek, CNN Türk'te katıldığı yayında açıklamalar yaptı.

Şimşek, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuştu.

"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DEĞİL"

Şimşek, “İmamoğlu hâlâ CHP’nin resmi Cumhurbaşkanı adayı mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır değil. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı. Bir kere ortada hiçbir şey yokken 'cumhurbaşkanı adayı' diyemezsin, 'aday adayı' diyebilirsin."

"DİSİPLİN KURULU DEĞERLENDİRİR"

Şimşek, ilerleyen süreçte Özgür Özel ile İmamoğlu hakkında da partinin disiplin kurullarında kararlar alınabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kimse, 'kerameti kendinden menkul' değildir. Eğer arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir.

Fakat arkadaşların da istediği bu. Çünkü giderken partiden parçalar koparıp götürmek istiyorlar."

"KENDİLERİ İSTİFA ETMELİ"

Şimşek, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kendilerinin istifa etmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum. Ama şu an bu arkadaşlar, CHP'nin rahlei tedrisatından geldilerse ve kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir. Yargılanırlar, beraat ederlerse dönerler."