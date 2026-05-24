CHP Genel Merkezi, Mahmut Tanal'ın gözyaşlarıyla ıslandı: Partililer balkondan izledi

CHP'deki kriz dakikalar geçtikçe büyüyor.

Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından, kurultay sonuçlarına itiraz davası açıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 'mutlak butlan' kararı verdi.

Bu kararla kurultay yok hükmünde sayıldı, Özgür Özel ve yeni yönetim tedbiren görevden uzaklaştırıldı; Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının göreve devam etmesi hükme bağlandı.

GENEL MERKEZ BİRBİRİNE GİRDİ

Karar sonrası CHP Genel Merkezi'nde gerilim tırmandı.

Tahliye süreci ve taraflar arasındaki anlaşmazlık, partililer arasında arbedeye, kapıların kilitlenmesine ve polis müdahalesine yol açtı.

Genel Merkez önünde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri, demir kesici makaslar ve diğer ekipmanlarla binaya yaklaştı.

ÇATIYA ÇIKIP ELİNE HORTUM ALDI

Bu sırada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik kulübesinin çatısına çıkarak elindeki hortumla müdahaleye hazırlandı.

Tanal'ın bu eylemi üzerine polis ekiplerinin bir süre geri çekildiği görüntüler basına yansıdı.

SANDALYEYE ÇÖKÜP AĞLAMAYA BAŞLADI

Polis ekiplerinin genel merkeze girmesinin ardından Mahmut Tanal, binada veya önünde bir duygu patlaması yaşadı.

Görüntülerde Tanal'ın bir sandalyeye oturarak, gözyaşı döktüğü anlar yer aldı.

Tanal'ın, "Demokrasinin içine ettiler. Hani hukuk devleti? Hani Kemal Bey, genel başkanımızdı? Hani, hani, hani halkın umuduydu?" dediği duyuldu.

PARTİLİLER BALKONDAN GÖZYAŞLARINI SEYRETTİ

Tanal, etrafındaki partililer tarafından teselli edildi.

Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindekiler ise merkez binasının balkonundan Tanal'ı seyretti.