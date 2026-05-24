CHP Genel Merkezi önünde araçlı saldırı: Otomobil bir kadını ezdi

CHP'de derin bir yönetim krizi yaşanıyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla partinin 38. Olağan Kurultayı iptal edildi.

Kararla, Özgür Özel yönetimi görevden uzaklaştırılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesi yönünde karar alındı.

Bu kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde gerginlik tırmandı.

GENEL MERKEZ'DE ARBEDE YAŞANDI

Özgür Özel ve destekçileri binayı tahliye etmezken, Kılıçdaroğlu destekçileri ile arbedeler yaşandı.

Polis, binaya müdahale ederek tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Olaylar sırasında Genel Merkez önünde kalabalık gruplar toplandı; taraflar arasında sloganlar, itişmeler ve gerilimli bekleyiş devam etti.

BİR OTOMOBİL KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Bu sırada CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığın arasına siyah bir araç hızla daldı.

Araç, kalabalığı yararak ilerledi ve bir kadına çarptı.

YERE DÜŞEN KADINA MÜDAHALE EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle kadın yere düştü ve olay yerinde yardım edilerek müdahale edildi.

Araç ise olay yerinden kaçtı.

O ANLAR MEDYAYA YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın kalabalığa doğru yöneldiği, çarpma anı yer aldı.

Kadının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı; ancak olay yerinde bulunanlar tarafından müdahale edildi.