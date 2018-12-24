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CHP Genel Merkezi önünde eylem

Kendilerini Balçova arsa mağdurları olarak adlandıran arazi sahipleri, yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkati çekmek için çizgi film karakteri Dalton Kardeşler kıyafetleriyle, eylem yaptı.

AA | 24.12.2018 - 13:17..
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İzmir'den Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde toplanan arazi sahipleri, uzun yıllardır imar haklarını alamadıklarını iddia etti.

Dalton Kardeşler CHP Genel Merkezi'nde VİDEO

DALTON KARDEŞLER KIYAFETLERİYLE EYLEM

Sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleri giyen bazı eylemciler, Balçova Belediyesi aleyhine açtıkları dövizler ve attıkları sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

CHP Genel Merkezi önünde eylem

TALEPLERİ YERİNE GETİRİLMEDİ

Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği (BAMİD) avukatı Mustafa Kemal Turan, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 bin kişinin imarlı arsa taahhüdüne göre Balçova Belediyesi'ne para yatırdığını ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen, bu taahhüdün yerine getirilmediğini ileri sürdü.

CHP Genel Merkezi önünde eylem

MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİLER

İzmir Büyükşehir ve Balçova belediyelerinin imar hukukunda adaleti sağlamaları gerektiğini ifade eden Turan, mağduriyetlerinin giderilmesini ve İzmir'de plan ve proje konuşulmasını istediklerini söyledi.

CHP Genel Merkezi önünde eylem

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Turan, kendilerine verilmeyen imar haklarıyla ilgili mahkemeye başvurduklarını dile getirerek, "Bize verilmeyip aynı kanunla başkalarına sağlanan haksız ranta karşı iptal davaları açtık. Mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Turan ve beraberindekiler, ayrıca CHP yöneticileri ile görüşmek istediklerini kaydetti.

CHP Genel Merkezi önünde eylem

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