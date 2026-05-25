CHP Genel Merkezi tahliye sonrası görüntülendi

Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gerginlik hakimdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Bunun üzerine Özel ve ekibinin genel merkezi tahliye etmesi istendi.

Bunu kabul etmeyen Özgür Özel ve ekibi, uzun bir süre genel merkezden ayrılmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne 23 ve 24 Mayıs’ta iki ayrı dilekçe verdi.

POLİSLER GENEL MERKEZE GELDİ

Ardından Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için yaptığı talebin ardından mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini duyurdu.

Verilen kararların ardından çok sayıda kolluk gücü genel merkez binası önünde yerini aldı.

Genel merkez binasının önünde toplanan polis ekiplerini gören bir grup partili de genel merkez binasına geldi.

EKİPLER BİNAYA GİRDİ

İcra memurlarının tahliye kararını tebliğ etmek üzere geleceği iddiaları üzerine Gül Çiftçi, Suat Özçağdaş ve Deniz Yavuzyılmaz genel merkezin önüne indi.

İcra memurlarının gelmemesi üzerine Çiftçi, Özçağdaş ve Yavuzyılmaz ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Ardından Özçağdaş ve Murat Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmek üzere genel merkezden ayrıldı.

İkilinin Bakan Çiftçi ile görüşmesinin ardından genel merkezde Özgür Özel’in açıklaması beklenirken polis ekipleri, CHP binasına girdi.

ÖZEL, TBMM'YE YÜRÜDÜ

Partililer, polis ekiplerine direnebilmek için kapılara, koltuklarla ve masalarla barikat oluşturdu. Polis ekipleri, barikatları aşarak genel merkez binasına giriş yaptı ve katlardaki vatandaşlar ile görevlileri dışarı çıkardı.

Özgür Özel’e icra memurları tarafından tebliğ geldi ve Özel, odasında tebliğ kağıdını yırttı.

Ardından genel merkez önünde açıklama yapan Özel, TBMM’ye yürüdü.

GENEL MERKEZİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Özel ve ekibinin CHP binasından ayrılmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun avukatı ve destekçileri, genel merkez binasına girerek Özgür Özel’in fotoğrafını indirip, çiğnedi.

Ayrıca Özel’in makam odasındaki fotoğrafı ve binada asılı afişi, ipleri kesilerek indirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise genel merkeze gelmesi beklenmiyor.

"GENEL MERKEZDE BÜYÜK TAHRİBAT VAR"

CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP eski İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "İçerisi nefes alınamaz bir durumda, büyük tahribat var genel merkezde. İstemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz olaylarla karşı karşıya kaldık.

Biz geceden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluğu içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile ilişkiler kurarak, irtibat sağlayarak bu sorunun aklıselim bir şekilde çözülmesi için maksimum çaba sarf ettik. Görüşme trafiği oldu.

Mümkün olduğu kadar karşılıklı görüşmeler yapıldı, telefon trafiği oldu. Ancak bir sonuca ulaşamadık." dedi.