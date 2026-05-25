CHP Genel Merkezi temizlendi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Bunun akabinde de dün CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşandı.

İcra memurlarının tahliye kararını tebliğ etmek üzere geleceği iddiaları üzerine Gül Çiftçi, Suat Özçağdaş ve Deniz Yavuzyılmaz, genel merkezin önüne indi.

İcra memurlarının gelmemesi üzerine Çiftçi, Özçağdaş ve Yavuzyılmaz ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

EKİPLER NBİNAYA GİRDİ

Ardından Özçağdaş ve Murat Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmek üzere genel merkezden ayrıldı. İkilinin Bakan Çiftçi ile görüşmesinin ardından genel merkezde Özgür Özel’in açıklaması beklenirken polis ekipleri, CHP binasına girdi.

Partililer, polis ekiplerine direnebilmek için kapılara, koltuklarla ve masalarla barikat oluşturdu.

Polis ekipleri, barikatları aşarak genel merkez binasına giriş yaptı ve katlardaki vatandaşlar ile görevlileri dışarı çıkardı.

GENEL MERKEZ TEMİZLENDİ

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmayları, CHP Genel Merkezinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, Genel Merkez binasında temizlik çalışması yapıldı.