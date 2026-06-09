CHP Genel Merkezi'nde Halk TV'ye tepki: Hırsızları savunuyorsunuz

CHP fiilen ikiye bölündü…

CHP'de grup toplantısı tartışması bugün sonuçlandı.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE DAVET ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu partilileri saat 14.00'te genel merkeze davet ederken, Meclis'te Özgür Özel grup toplantısı yapacak.

Ayrıca Meclis dışında da arbede yaşanırken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaretçi alınmayacağını söyledi.

HALK TV'YE TEPKİ

Süreç bu şekilde devam ederken Kılıçdaroğlu destekçileri, çağrı üzerine CHP Genel Merkezi’nde toplanmaya başladı.

Bu esnada CHP Genel Merkezi’nde son durumu paylaşmak isteyen Halk TV ekibine, Kılıçdaroğlu destekçileri tepki gösterdi.

"HIRSIZLARI SAVUNUYORSUNUZ"

Ensonhaber ekibinin ulaştığı görüntülerde, bir CHP’li yanlı yayın yaptıkları gerekçesiyle Halk TV’ye tepki gösterirken, “Taraf tutan, yandaşlık yapan, hırsızı savunan, otel odalarında elalemin çocuklarıyla kötülüğe girişenler. Siz de bir kadınsınız, sizin de çocuklarınız olacak, eğer otel odalarında bunları yapanları savunuyorsanız size de yazıklar olsun. Yanlı haber yapanlar, patronlarından emir alıyorlar. Tek taraflı yayın yapıp insanları provoke ediyorlar.” dedi.

Bir başka Kılıçdaroğlu destekçisi ise, “Bizim genel başkanımız hakkında her gün yalan yanlış haber yapıyorsunuz. Halk TV dışarı, Halk TV dışarı, Halk TV dışarı.” ifadelerini kullandı.

"VİCDANEN RAHAT MISIN"

Daha sonra tepkilerin artması üzerine bir başka partili, “Vicdanen rahat mısın, hep yalan haber yapıyorsunuz, olur mu böyle şey?” tepkisinde bulundu.

POLİS ARAYA GİRDİ

Tansiyonun yükselmesinin ardından polis ekipleri, araya girerek tepki gösteren partilileri alandan uzaklaştırdı.