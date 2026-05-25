CHP Genel Merkezi’nde tahliye sırasında duygusal anlar yaşandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı vermesinin ardından parti genel merkezinde tahliye gerilimi patlak verdi.

Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkanlık görevine dönmesi üzerine Kılıçdaroğlu cephesi, genel merkezin boşaltılmasını talep etti.

GENEL MERKEZDE SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

Özgür Özel ve destekçileri ise binayı terk etmeme kararı alarak buna engel olmaya çalıştı.

Bu süreçte dün sabah saatlerinden itibaren iki taraf arasında arbede çıktı.

Kılıçdaroğlu destekçileriyle Özel destekçileri arasında sözlü ve fiziksel gerginlikler yaşandı; su şişeleri fırlatıldı.

ÖZEL TARAFI BİNADAN TAHLİYE EDİLDİ

Tansiyonun yükselmesi üzerine polis ekipleri devreye girdi, tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Özgür Özel, binadan ayrılırken "Geri gelmek üzere çıkıyorum." açıklaması yaptı ve destekçileriyle Meclis’e yürüyüş düzenledi.

TAHLİYE SONRASI DUYGUSAL ANLAR

Sadece gerginlik değil, derin duygusal anlar da yaşandı.

Tahliye kararı sonrasında CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalıkta marşlar söylendi.

GÖZYAŞI EŞLİĞİNDE MARŞ SÖYLEDİ

Bu sırada genç bir CHP’li kadın, hem gözyaşı döktü hem de çalınan marşa eşlik etti.

Özgür Özel tarafı, merkezi tahliye etmenin hüznünü yaşadı.