CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yükseldi: Polis müdahale ediyor

CHP'de, çıkan mutlak butlan kararı sonrası ortalık karıştı.

Özgür Özel'in görevi sona ererken Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP'nin başına geri döndü.

Bu sabah saatlerinde de kararın tebliğ edilmesi için CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel'in destekçileri birbirine girdi.

Tekmeli tokatlı kavga sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Ankara Emniyeti'ne dilekçe yazdı.

Bunun akabinde de valilikten açıklama yapıldı ve gerekli talimatların verildiği söylendi.

POLİS GENEL MERKEZE GİRDİ

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yükseldi.

Polis ekipleri, Genel Merkez binasına giriş yaptı.

Arka kapıyı kıran ekipler, önce bahçeye ardından da genel merkeze giriş yaptı.

MAHMUT TANAL POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Polis ekiplerinin bahçeye girmesi üzerine Mahmut Tanal, ekiplerin üzerine yürüdü ve parmak sallamaya başladı.

Başındaki kasketiyle polis ekiplerine vurmaya çalışan Tanal, güçlükle sakinleştirildi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA BİR GÖRÜŞME DAHA

Basın Danışmanı Sönmez, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun telefonda ikinci bir görüşme yaptığını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

GÖRÜŞME İPTAL OLDU

Gece yapılan telefon görüşmesinde belirlenen isimlerle birlikte bugün saat 14.00'te, Özel-Kılıçdaroğlu'nun heyetinin görüşeceği duyurulmuştu.

Kılıçdaroğlu adına Mahir Polat ve Orhan Sarıbal ile Özel adına da Murat Emir ve Suat Özçağdaş'ın parti binası dışında bir yerde görüşeceği bildirilmişti.

Yapılan yeni açıklamada, görüşmenin gerek olmadığı gerekçesiyle iptal olduğu bildirildi.

CHP, İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin CHP'li Murat Emir ve Suat Özçağdaş ile yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası CHP'li Murat Emir basın toplantısı düzenledi.