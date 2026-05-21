CHP Genel Merkezi'ne Özgür Özel posteri asıldı
CHP'nin şaibeli kurultay davasında çıkan mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık, binaya asılan Özgür Özel posterini, alkışlarla karşıladı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İstinaf mahkemesinden CHP hakkında çıkan karar, Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mutlak butlan kararı vererek; kurultayı baştan itibaren hükümsüz saydı.
Bu kararla Özgür Özel ve yönetiminin görevi tedbiren sonlandırıldı.
KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM GÖREVİ DEVRALACAK
Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin görevi devralması yönünde hüküm verildi.
PARTİLİLER GENEL MERKEZİN ÖNÜNDE TOPLANDI
Kararın ardından partililere "Genel Merkeze gelin" çağrısı yapıldı. Çağrının ardından partililer Genel Merkez binasının önünde toplanmaya başladı.
ÖZGÜR ÖZEL POSTERİ ASILDI
Daha sonra ise Genel Merkez binasına Özgür Özel'in ppsteri asıldı. Partililer pankartın asılmasını alkışlarla karşıladı.
Parti önünde toplanan kalabalık ise o esnada "Özgür Başkan" sloganı attı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi