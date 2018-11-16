taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.339
Euro
6.0893
Altın
1224.065
Borsa
93100.9
Gram Altın
210.228

CHP ile İyi Parti arasında iş birliği

CHP ile İYİ Parti'nin heyetleri bir araya geldi. Görüşmeden ittifak formülleri masaya yatırıldı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 16:16..
  1. Haberler
  2. Gündem

chp

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında ittifak görüşmesi 3 saat sürdü.

Görüşmenin ardından 10-12 ilde yerel seçimler için ittifak yapılmasına karar verildi.

SAYI ARTABİLİR

Çalışmaya göre bu sayı 18'e kadar çıkabilir. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Kocaeli, Kayseri ve Balıkesir var. Bu iller 24 Haziran seçimleri masaya yatırılıp seçildi.

İkili haftaya bir kez daha görüşecek ve o zamana kadar parti örgütüyle ilgili nabız yoklaması yapılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

244
Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

273
Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

46
Karadeniz'de doğalgaz sondajı

Karadeniz'de doğalgaz sondajı

160
Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olan 24 şüpheli gözaltında

Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olan 24 şüpheli gözaltında

163
Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

44
Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM