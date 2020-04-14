CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürüyor

İnfaz düzenlemesi, dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti.

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye, CHP 'hayır' dedi. Muhalefet partisi bununla da kalmadı ve yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi.

Kararı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, açıkladı.

"YAŞAM HAKKIYLA İLGİLİYDİ"

TBMM'de basın toplantısı yapan Öztoç, "Biz bu infaz yasasının yaşam hakkıyla ilgili olduğunu söyledik. Ancak iktidar, içinde kadın cinayetlerinin, uyuşturucunun ve çocuk tacizinin de olduğu bir taslağı önümüze koydu.

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"VEBALİ BÜYÜK OLUR"

Düşünce suçları ile ilgili insanlar içeride yatarken, gazeteciler görevlerini yaptılar diye tutuklanırken, akademisyenler hapiste bulunurken, biz eğer hırsızları, gaspçıları, dolandırıcıları, banka soyanları, adam bıçaklayanları, insanları sakat bırakanları, intikam suçu işleyenleri, zimmetine para geçirenleri, tefecileri, fuhuş yaptıranları çıkarmaya kalkarsak, bunun vebali büyük olur dedik." diye konuştu.

"Bu yasa adalet kavramına aykırıdır." diyen Öztoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla AYM'ye gideceklerini aktardı.