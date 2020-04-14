taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7927
Euro
7.4465
Altın
1723.82
Borsa
97787.16
Gram Altın
375.988
Bitcoin
46301.79

CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürüyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen infaz düzenlemesini, parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürüyor

İnfaz düzenlemesi, dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti.

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye, CHP 'hayır' dedi. Muhalefet partisi bununla da kalmadı ve yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi.

Kararı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, açıkladı.

"YAŞAM HAKKIYLA İLGİLİYDİ"

TBMM'de basın toplantısı yapan Öztoç, "Biz bu infaz yasasının yaşam hakkıyla ilgili olduğunu söyledik. Ancak iktidar, içinde kadın cinayetlerinin, uyuşturucunun ve çocuk tacizinin de olduğu bir taslağı önümüze koydu.

CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürüyor İZLE

"VEBALİ BÜYÜK OLUR"

Düşünce suçları ile ilgili insanlar içeride yatarken, gazeteciler görevlerini yaptılar diye tutuklanırken, akademisyenler hapiste bulunurken, biz eğer hırsızları, gaspçıları, dolandırıcıları, banka soyanları, adam bıçaklayanları, insanları sakat bırakanları, intikam suçu işleyenleri, zimmetine para geçirenleri, tefecileri, fuhuş yaptıranları çıkarmaya kalkarsak, bunun vebali büyük olur dedik." diye konuştu.

"Bu yasa adalet kavramına aykırıdır." diyen Öztoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla AYM'ye gideceklerini aktardı.

İlginizi Çekebilir
Koronavirüsün gen haritası çıkarıldı
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüsün tüm gen haritasının çıkarıldığını duyurdu. Çalış, bunun aşı geliştirme çalışmaları için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Belediyeye kızdı buz pistini ateşe verdi
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi.
Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane, son haliyle görüntülendi.
İş makinaları Salda Gölü'nde
Kepçe ve kamyonların Salda Gölü'nde yaptığı çalışmalar, büyük tepkiye neden oldu. TOKİ'den konuyla ilgili açıklama geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
951
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
654
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
263
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
277
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
397
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
197
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
593
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir